Испанская велогонщица получила сотрясение мозга в аварии на первом этапе «Тур де Франс»

Испанская велогонщица Мирейя Бенито потеряла сознание и упала во время первого этапа женской гонки «Тур де Франс». Инцидент случился на 27 км первого этапа.

Велогонщицу доставили в больницу после аварии, в этот момент она уже находилась в сознании. У спортсменки диагностировали сотрясение мозга. Других серьёзных травм выявлено не было.

По данным медицинского штаба, Бенито вскоре будет выписана и продолжит восстановление. С гонки испанская велогонщица снялась.

Женский «Тур де Франс» проходит с 23 по 30 июля. Многодневка включает в себя восемь этапов, общий маршрут составит 956 километров. Первый этап выиграла представительница Бельгии Лотте Копецки, показавшая на первом этапе время 3:03.59.