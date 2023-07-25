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Великобритания рискует потерять право проводить турниры по велоспорту из-за запрета на въезд россиян

Российские велоатлеты не могут принять участие на чемпионате мира в Глазго из-за невозможности получить британские визы.
25 июля 2023 23:13
автор: Глеб Шевяков

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян обратился к министерству спорта Великобритании в связи с запретом властей на въезд в страну для российских спортсменов, а также сообщил, что британцы могут потерять право организовывать соревнования по велоспорту из-за своей позиции.

Отметим, что британские федерации множества видов спорта требуют от россиян подписей декларации о нейтралитете, чтобы получить возможность участвовать в турнирах на территории их государства.

«Мы обеспокоены тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI. Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны проведению спортивных мероприятий в ближайшие годы», — приводит The Times письмо президента союза минспорту Великобритании Стюарту Эндрю.

Напомним, что ранее глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал, что спортсмены из России не могут получить британские визы в скором времени, поэтому пропустят ближайший чемпионат мира по велоспорту, который состоится в Глазго (Шотландия).

источник: The Times
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