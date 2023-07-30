Воллеринг выиграла женский «Тур де Франс», россиянка Дронова финишировала 21-й

Нидерландская велогонщица Деми Воллеринг стала победительницей общего зачета веломногодневки «Тур де Франс». На седьмом этапе она отыграла сразу шесть позиций в генеральной классификации, а по итогам восьмого этапа осталась на первой строчке.

Единственная представительница России Тамара Дронова, выступающая за команду Israel Premier Tech Roland в общем зачёте заняла 21-е место.

Победительницей заключительного этапа стала представительница Швейцарии Марлен Рёссер из команды SD Worx.