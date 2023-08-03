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Двукратный призер Олимпиад Шмелева не исключает, что выступит на Играх-2028

Российские велогонщики не смогут квалифицироваться на главный турнир четырехлетия в Париже.
03 августа 2023 10:33
автор: Максим Скороходов

Двукратный призер Олимпиад в велоспорте на треке Дарья Шмелева заявила, что хочет продолжить карьеру до летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Здоровье позволит — подождем. Мне нравится то, что я делаю, поэтому я продолжаю карьеру. Главное — договориться со своим организмом», - приводит «Матч ТВ» слова Шмелевой.

Российские велогонщики на треке лишились возможности выступить на ближайшей Олимпиаде в Париже, так как они не успеют набрать необходимые квалификационные очки.

Шмелева является бронзовым призером Игр в Токио и серебряным - в Рио-де-Жанейро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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