Двукратный призер Олимпиад Шмелева не исключает, что выступит на Играх-2028

Двукратный призер Олимпиад в велоспорте на треке Дарья Шмелева заявила, что хочет продолжить карьеру до летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Здоровье позволит — подождем. Мне нравится то, что я делаю, поэтому я продолжаю карьеру. Главное — договориться со своим организмом», - приводит «Матч ТВ» слова Шмелевой.

Российские велогонщики на треке лишились возможности выступить на ближайшей Олимпиаде в Париже, так как они не успеют набрать необходимые квалификационные очки.

Шмелева является бронзовым призером Игр в Токио и серебряным - в Рио-де-Жанейро.