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Организаторы чемпионата мира вручили паравелосипедисту без рук наручные часы

Первенство мира проходит в Глазго.
14 августа 2023 22:01
автор: Александр Евграфов

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен выиграл в паравелосипедной гонке на чемпионате мира по велоспорту, проходившего в Глазго.

Организаторы чемпионата мира по велоспорту наградили победителя наручными часами, забыв при этом, что у Тена с восьми лет ампутированы обе руки.

На чемпионате мира Тен в общей сложности завоевав шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). Испанец выступает в классе С1. В качестве дополнительной награды организаторы вручили ему наручные часы.

Тен также на профессиональном уровне также занимается плаванием.

источник: «Советский спорт»
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