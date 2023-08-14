Организаторы чемпионата мира вручили паравелосипедисту без рук наручные часы

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен выиграл в паравелосипедной гонке на чемпионате мира по велоспорту, проходившего в Глазго.

Организаторы чемпионата мира по велоспорту наградили победителя наручными часами, забыв при этом, что у Тена с восьми лет ампутированы обе руки.

На чемпионате мира Тен в общей сложности завоевав шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). Испанец выступает в классе С1. В качестве дополнительной награды организаторы вручили ему наручные часы.

Тен также на профессиональном уровне также занимается плаванием.