Российская велогонщица Диана Смирнова получила нейтральный статус от UCI 

Российская велогонщица Диана Смирнова стала обладательницей нейтрального статуса со стороны Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Таким образом, 18-летняя атлетка сможет выступить на ближайшем чемпионате мира по велотреку. Она стала последней из десяти россиян, которые примут участие в этих соревнованиях.

Напомним, что мировое первенство по велотреку среди юношей состоится 23 августа в Кали (Колумбия).