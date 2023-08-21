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Российская велогонщица Диана Смирнова получила нейтральный статус от UCI 

Спортсменка сможет принять участие в предстоящем юниорском первенстве мира.
21 августа 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков

Российская велогонщица Диана Смирнова стала обладательницей нейтрального статуса со стороны Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Таким образом, 18-летняя атлетка сможет выступить на ближайшем чемпионате мира по велотреку. Она стала последней из десяти россиян, которые примут участие в этих соревнованиях.

Напомним, что мировое первенство по велотреку среди юношей состоится 23 августа в Кали (Колумбия).

источник: Международный союз велосипедистов
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