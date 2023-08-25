Велогонщик, попавший в аварию на тренировке, скончался от полученных травм

Бельгийский велогонщик Тейл Де Декер скончался от полученных травм в возрасте 22 лет, сообщает официальный аккаунт команды спортсмена Lotto Dstny в социальных сетях.

Де Декер в среду во время тренировки на шоссе в бельгийской Лире врезался в автомобиль и получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в антверпенскую больницу, но не приходя в сознание скончался спустя пару дней.

«Команда шокирована и поражена горем из-за этой новости, вся наша любовь и все мысли сейчас с семьей и близкими Тейла в это трудное время», - говорится в сообщении.

Тейл Де Декер является победителем молодежной велогонки «Париж – Рубе», которую он выиграл в апреле.