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Велогонщик, попавший в аварию на тренировке, скончался от полученных травм

Спортсмену было 22 года.
25 августа 2023 16:35
автор: Александр Евграфов

Бельгийский велогонщик Тейл Де Декер скончался от полученных травм в возрасте 22 лет, сообщает официальный аккаунт команды спортсмена Lotto Dstny в социальных сетях.

Де Декер в среду во время тренировки на шоссе в бельгийской Лире врезался в автомобиль и получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в антверпенскую больницу, но не приходя в сознание скончался спустя пару дней.

«Команда шокирована и поражена горем из-за этой новости, вся наша любовь и все мысли сейчас с семьей и близкими Тейла в это трудное время», - говорится в сообщении.

Тейл Де Декер является победителем молодежной велогонки «Париж – Рубе», которую он выиграл в апреле.

источник: «Советский спорт»
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