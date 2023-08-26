Российская велогонщица Солозобова завоевала золото юниорского чемпионата мира на треке

Российская велогонщица Елизавета Солозобова стала победительницей юниорского чемпионата мира на треке.

В финале Солозобова победила колумбийку Стефани Куадрадо со счётом 2:0.

Добавим, что на данном турнире бронзу в гонке по очкам завоевал россиянин Даниил Казаков. В индивидуальной гонке медаль аналогичного достоинства заработал его соотечественник Владимир Гончаров.

Российские спортсмены выступают в юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в нейтральном статусе.