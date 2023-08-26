Тренер российской команды на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке: работаем не зря

Тренер спринтерской группы по велоспорту Владимир Кирильцев оценил выступление россиян на юниорском чемпионате мира на треке.

«Доволен тем, как все складывается. Вчера сын (Никита Кирильцев) стал чемпионом мира в моей любимой дисциплине. Это была долгожданная мечта. И Лиза (Солозобова) сегодня победила, доказав, что мы не зря работаем и не зря прилетели в такую даль. Хочу отметить заслугу Никита Бекинеева. Мы переночевали в Стамбуле, потом прямым рейсом прилетели в Боготу, оттуда в Кали», - приводит «Матч ТВ» слова наставника.

Российские спортсмены завоевали три золотых и две бронзовые медали. Чемпионом помимо Кирильцева (кейрн) и Солозобовой (спринт) стал Руслан Кузнецов (скрэтч). Бронзовые награды на счету Даниила Казакова (гонка по очкам) и Владимира Гончарова (индивидуальная гонка).

Российские спортсмены выступают в юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в нейтральном статусе.