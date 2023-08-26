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Тренер российской команды на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке: работаем не зря

На счету атлетов три золотые медали.
26 августа 2023 20:07
автор: Максим Скороходов

Тренер спринтерской группы по велоспорту Владимир Кирильцев оценил выступление россиян на юниорском чемпионате мира на треке.

«Доволен тем, как все складывается. Вчера сын (Никита Кирильцев) стал чемпионом мира в моей любимой дисциплине. Это была долгожданная мечта. И Лиза (Солозобова) сегодня победила, доказав, что мы не зря работаем и не зря прилетели в такую даль. Хочу отметить заслугу Никита Бекинеева. Мы переночевали в Стамбуле, потом прямым рейсом прилетели в Боготу, оттуда в Кали», - приводит «Матч ТВ» слова наставника.

Российские спортсмены завоевали три золотых и две бронзовые медали. Чемпионом помимо Кирильцева (кейрн) и Солозобовой (спринт) стал Руслан Кузнецов (скрэтч). Бронзовые награды на счету Даниила Казакова (гонка по очкам) и Владимира Гончарова (индивидуальная гонка).

Российские спортсмены выступают в юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в нейтральном статусе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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