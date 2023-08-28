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Испанский велогонщик пожаловался на гвозди на дороге во время этапа Вуэльты

По мнению спортсмена, кто-то хотел навредить гонщикам.
28 августа 2023 17:48
автор: Александр Евграфов

Испанский велогонщик Хуан Аюсо из команды UAE пожаловался, что неизвестные предприняли попытку навредить гонщикам, умышленно рассыпав гвозди на дороге, что привело к массовым проколам колес.

«Проколов было много. У нас в шинах давление меньше и получить прокол легче. Кто-то решил оставить гвозди перед поворотом. Хочу поблагодарить этого человека за безрассудство и пожелать ему то, что он пожелал нам. Желаю ему худшего», - заявил журналистам велогонщик после финиша второго этапа.

Случаи появления предметов, прокалывающих шины, на Вуэльте не единичны. В полиции подтвердили, что расследуют факты появления кнопок, гвоздей на дороге.

источник: Marca
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