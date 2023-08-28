Испанский велогонщик пожаловался на гвозди на дороге во время этапа Вуэльты

Испанский велогонщик Хуан Аюсо из команды UAE пожаловался, что неизвестные предприняли попытку навредить гонщикам, умышленно рассыпав гвозди на дороге, что привело к массовым проколам колес.

«Проколов было много. У нас в шинах давление меньше и получить прокол легче. Кто-то решил оставить гвозди перед поворотом. Хочу поблагодарить этого человека за безрассудство и пожелать ему то, что он пожелал нам. Желаю ему худшего», - заявил журналистам велогонщик после финиша второго этапа.

Случаи появления предметов, прокалывающих шины, на Вуэльте не единичны. В полиции подтвердили, что расследуют факты появления кнопок, гвоздей на дороге.