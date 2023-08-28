Российские велогонщики завоевали четыре золотых медали на чемпионате мира U23 в Колумбии

Российские велогонщики завоевали девять медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира U23 по велоспорту в Кали (Колумбия), среди них четыре золотых, одна серебряная и четыре бронзовые.

Двукратным чемпионом мира стал Никита Кирильцев, победивший в спринте и кейрине. Елизавета Солозобова выиграла спринт и завоевала серебро в гите на 500 м. Руслан Кузнецов завоевал золото в скрэтче. Бронзовые медали завоевали Екатерина Евланова (гит на 500 м), Владимир Гончаров (индивидуальная гонка преследования), Даниил Казаков (гонка по очкам) и Иван Самусев (гит 1000 м).

Россияне выступили в нейтральном статусе и не участвовали в командных дисциплинах.

В командном зачёте первенствовала сборная Италии, спортсмены которой завоевали по четыре золотые, серебряные и бронзовые медали каждого достоинства.