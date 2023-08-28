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Победитель третьего этапа «Вуэльты» сбил болельщицу после финиша

Велогонщик не смог вовремя затормозить и врезался в зрительницу.
28 августа 2023 20:41
автор: Александр Евграфов

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сбил на велосипеде одну из болельщиц после победного финиша на третьем этапе многодневки «Вуэльта».

Видео инцидента с бельгийцем было опубликовано в аккаунте телеканала Eurosport в социальных сетях.

На нем видно, как сразу после финиша Эвенепул не смог вовремя затормозить и сбил женщину, стоявшую рядом с трассой. Велогонщик упал, перевернувшись вперед через руль. Спортсмен разбил себе лицо в кровь при падении. О травмах, полученных болельщицей, не сообщается.

источник: «Советский спорт»
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