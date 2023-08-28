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Победитель третьего этапа Вуэльты прокомментировал аварию после финиша

Велогонщик врезался в девушку, стоявшую недалеко от трассы.
28 августа 2023 21:30
автор: Александр Евграфов

Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step, победивший на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта», прокомментировал инцидент после финиша этапа.

Эвенепул не смог затормозить после финиша и врезался в девушку, которая стояла рядом с трассой. Гонщик упал и разбил лицо в кровь.

«Люди были уже в 50 метрах от финиша. Уже третий день подряд что-то происходит на «Вуэльте», с меня хватит. Но очень приятно победить здесь, в Андорре. Это показывает, что моя подготовка хороша, и я этому рад», - приводит слова Эвенепула Wielerflits.

Ранее сообщалось, что велогонщики жаловались на кнопки и гвозди, разбросанные по дороге, по которой проходил заезд.

источник: «Советский спорт»
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