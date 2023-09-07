Адвокат назвал сумму, которую могут получить велосипедистки, пострадавшие в ДТП

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какую сумму родственники пострадавших в ДТП со смертельным исходом в Ленинградской области велосипедисток могут запросить в качестве компенсации морального и материального вреда.

«В среднем, родственники потерпевших в подобных делах запрашивают возмещение ущерба в соответствии с законодательством в размере от 3 млн до 5 миллионов рублей. Размер иска в таких случаях ничем не ограничивается, здесь можно указать любую сумму», — приводит слова юриста «Газета.Ru».

Напомним, что 7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.