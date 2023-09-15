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Представитель команды по велогонкам подрался с полицейскими

18-й этап «Вуэльты» закончился скандалом.
15 сентября 2023 10:29
автор: Максим Скороходов

Член нидерландской команды по велогонкам подрался с полицейскими во время 18-го этапа знаменитой многодневки «Вуэльта Испании».

Сотрудники правоохранительных органов оттолкнули помощника команды после того, как тот оказывал помощь гонщикам, член Jumbo-Visma пытался оказать сопротивление и был повален на землю тремя полицейскими. Утверждается, что полицейские действовали в рамках защиты порядка. Представитель команды Jumbo-Visma задержан не был.

В гонке принимал участие российский спортсмен Александр Власов, он занял 18-е место. Победителем 18-го этапа «Вуэльта Испании» стал бельгиец Ремко Эвенепул.

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