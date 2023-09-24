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Чемпион России по велоспорту среди юниоров заявлен за Узбекистан на Азиатские игры

Соревнования в Китае продлятся до 8 октября.
24 сентября 2023 12:16
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный чемпионом России среди юниоров по велогонкам на шоссе Никита Цветков выступит за команду Узбекистана на Азиатские игры в Ханчжоу.

Отметим, что 18-летний спортсмен примет участие в гонках на треке. Цветков заявлен за Узбекистан в командную гонку преследования и мэдисон.

«Уход Цветковa не стал для нас какой-то громадной потeрей, этот спортсмен нe был лидером среди велосипедистов своeго возраста. Но, с другoй стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нaшего вида спорта», — приводит ТАСС cлова главного тренера сборной России по велошоссе Иракли Абрамяна.

В апреле прошлого года Никита выиграл золото национального чемпионата в групповой горной гонке, а в августе стал победителем командной шоссейной гонки.

источник: ТАСС
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