Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков

Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Манаков выиграл золото Игр в Москве в командной гонке преследования на дистанции 4000 м. В 1987 году он стал чемпионом мира. Его сын Виктор Манаков-младший — чемпион Европы в омниуме.
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