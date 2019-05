Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков

Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Манаков выиграл золото Игр в Москве в командной гонке преследования на дистанции 4000 м. В 1987 году он стал чемпионом мира. Его сын Виктор Манаков-младший — чемпион Европы в омниуме.

Сегодня утром Скоропостижно скончался Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушёл из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнование его супруге Йоланте. RIP Victor u are the one will always be with us! pic.twitter.com/BXxi3yO1sh