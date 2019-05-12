Глава Федерации велоспорта обвинил врачей в смерти олимпийского чемпиона

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал смерть олимпийского чемпиона 1980 года Виктора Манакова.
– Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения. Виктор Манаков будет похоронен у себя на родине в Ленинградской области. Федерация велосипедного спорта России окажет всю возможную помощь семье умершего, – цитирует Екимова ТАСС.
Манаков выиграл золото Игр в Москве в командной гонке преследования на дистанции 4000 м. В 1987 году он стал чемпионом мира.
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