Глава Федерации велоспорта обвинил врачей в смерти олимпийского чемпиона - Советский спорт
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12 мая 2019 21:52ВелошоссеКоноплев Александр

Глава Федерации велоспорта обвинил врачей в смерти олимпийского чемпиона

Манаков умер 12 мая в возрасте 58 лет.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал смерть олимпийского чемпиона 1980 года Виктора Манакова.

– Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения. Виктор Манаков будет похоронен у себя на родине в Ленинградской области. Федерация велосипедного спорта России окажет всю возможную помощь семье умершего, – цитирует Екимова ТАСС.

Манаков выиграл золото Игр в Москве в командной гонке преследования на дистанции 4000 м. В 1987 году он стал чемпионом мира.

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