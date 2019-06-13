Россиянин Селедков провалил допинг-тест и был дисквалифицирован Об этом сообщает Международный союз велосипедистов (UCI).

Российский велогонщик Иван Селедков отстранен от профессиональной деятельности за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что он провалил допинг-тест, проведенный 5 мая 2019 года. Эту информацию уже подтвердил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Он заявил агентству следующее:

«Допинг-пробу, которая дала положительный результат, он сдал на «Пяти кольцах Москвы». Уведомление в федерацию пришло уже после чемпионата России по маунтинбайку, где он занял призовое место.

Объяснения гонщика мы выслушаем, но федерация всегда занимала непримиримую позицию в борьбе с допингом, так будет и впредь», – сказал функционер агентству «РИА Новости».

Добавим, что 9 июня Селедков занял второе место на чемпионате России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри.