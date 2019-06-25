В Оренбургской области возбуждено уголовное дело против тренера погибшей велогонщицы

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении директора спортивной школы (тренера по велоспорту), сообщает официальный сайт ведомства. Тренер подозревает в халатности.
Подозреваемый организовал ежедневные тренировочные сборы по велоспорту, проводимые с 1 по 21 июня 2019 года, и назначен ответственным за сохранность жизни и здоровья детей во время сборов.
При этом 20 июня 2019 года в нарушение требований действующего законодательства, подозреваемый организовал несогласованное спортивное мероприятие – выездной тренировочный сбор велосипедистов.
В рамках сбора на участке автомобильной трассы «г. Гай – пос. Ириклинский» водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 14-летнюю воспитанницу спортивной секции по велоспорту спортшколы, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы, изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.
Следствием решается вопрос об освобождении от занимаемой должности директора спортивной школы, а также устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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