22-летний велогонщик скончался после аварии в Польше - Советский спорт
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05 августа 2019 20:38Велошоссе

22-летний велогонщик скончался после аварии в Польше

Ужасный август.

Гонщик велокоманды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после аварии на третьем этапе «Тура Польши». 22-летний бельгиец врезался в бетонную трубу, получив серьезные травмы головы.

«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров Бьорга. Покойся с миром», – сообщила пресс-служба команды.

С начала августа скончались футболистка «Чертаново», две спортсменки из сборной России по кикбоксингу, известный шведский тренер и чемпион мира по шахматам среди юниоров.

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