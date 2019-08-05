22-летний велогонщик скончался после аварии в Польше

Гонщик велокоманды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после аварии на третьем этапе «Тура Польши». 22-летний бельгиец врезался в бетонную трубу, получив серьезные травмы головы.
«Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров Бьорга. Покойся с миром», – сообщила пресс-служба команды.
С начала августа скончались футболистка «Чертаново», две спортсменки из сборной России по кикбоксингу, известный шведский тренер и чемпион мира по шахматам среди юниоров.
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