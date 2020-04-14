«Тур де Франс» собираются перенести из-за коронавируса Легендарная веломногодневка должна пройти с 27 июня по 19 июля.

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера 13 апреля заявил о том, что ограничения на проведение массовых мероприятий на территории страны будут продлены до середины июля. Телеканал BBC сообщает, что в этой связи придется перенести «Тур де Франс», поскольку шоссейную многодневную велогонку планировали провести с 27 июня по 19 июля.

В компании Amaury Sport Organisation, занимающейся организацией «Тур де Франс», заявили, что в данный момент рассматривают возможность переноса соревнований на более поздний срок. Веломногодневку отменять не будут, но постараются провести ее либо во второй половине июля, либо в августе.

В прошлом «Тур де Франс» не проводили только из-за двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы, и с 1940-го по 1946-й. Ранее ASO сообщала, что окончательное решение о проведении соревнований будет принято в середине мая.