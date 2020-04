Проведение «Тур де Франс» перенесли на начало осени из-за коронавируса

Поскольку президент Франции Эммануэль Макрон из-за пандемии COVID-19 продлил запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля, организатором многодневной велогонки «Тур де Франс» пришлось перенести соревнования.

Официальный сайт «Тур де Франс» сообщил о новых сроках – лучшие велогонщики мира будут соревноваться с 29 августа по 20 сентября. Маршрут изменений не претерпел: старт будет дан в Ницце, а заключительный этап пройдет на улицах Парижа.

Изначально «Большую петлю» собирались провести с 27 июня по 19 июля.

В прошлом «Тур де Франс» отменяли только из-за двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы, и с 1940-го по 1946-й.

Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.

