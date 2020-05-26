Дисквалифицированная за допинг велогонщица Гончарова обратилась в CAS c иском к РУСАДА Александра в прошлом году стала чемпионкой России в групповой гонке.

Российская велогонщица Александра Гончарова обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

ТАСС сообщает, что иск был зарегистрирован, ссылаясь на пресс-службу CASS. Когда состоится заседание, пока неизвестно.

Гончарова была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация началась 9 сентября 2019 года.

На прошлогоднем чемпионате России Гончарова стала одним из победителей групповой гонки.