Gran Fondo увеличивает количество велозаездов и расширяет географию проекта

В 2020 году серия шоссейных велозаездов Gran Fondo стала партнёром федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Календарь Gran Fondo Russia-2021 состоит из восьми стартов и представляет собой самую широкую географию проекта за все эти годы – от Ленинградской области до Кемеровской.

Три заезда пройдут в Московской области (16 мая - Дмитров, 6 июня - Волоколамск, 26 сентября – Руза). Кроме того, нас ждут старты в Суздале и 2 старта в Тульской области. Вместе с Выборгом в этом году на карте GF Russia дебютирует и Кемеровская область.

6 июня впервые пройдет Gran Fonfo Fest – велофестиваль для всей семьи. В программе большого праздника, кроме самого заезда Gran Fondo, детские заезды, многочисленные зоны отдыха и велоактивности. Праздник будет организован на известной автотрассе Moscow Raceway.