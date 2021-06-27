По вине фанатки на старте Тур де Франс случился массовый завал гонщиков (видео)

На первом этапе 108-й многодневной велогонки Тур де Франс, проходившем по маршруту от Бреста до Ландерно, произошел массовый завал спортсменов.
Инцидент случился из-за фанатки, которая ради попадания в ТВ-трансляцию вышла на дорогу с плакатом, сообщает «Профиль».
Женщина вышла на трассу с плакатом. На нем было написано «Allez Opi — Omi!», что можно перевести как «Давай, дедушка и бабушка!». Фанатка смотрела в противоположную от гонщиков сторону, позируя для видеокамеры.
Представляю вам самого ненавидимого человека в мире велогонок на данную минуту:#TDF2021 pic.twitter.com/7ILau2UQX9— месье Николя (@lmnprt) June 26, 2021