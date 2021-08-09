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09 августа 09:00
автор: Дмитрий Кузнецов

В Наро-Фоминском городском округе пройдет отбор на UCI Granfondo World Series

Событие назначено на 14 и 15 августа.

14 и 15 августа состоятся отборочные соревнования на любительский чемпионат мира UCI Granfondo World Series.

Приглашаем всех любителей велоспорта на крупнейшее велособытие лета – отборочные соревнования на любительский чемпионат мира UCI Granfondo World Series. Они состоятся 14 и 15 августа в Наро-Фоминском городском округе в окрестностях города Верея.

Соревнования откроет индивидуальная гонка, которая пройдет 14 августа. Около пятисот участников будут бороться за право выступать на чемпионате мира UCI. Их маршрут будет проложен по трассе протяженностью 25 километров, которая включает в себя 6 холмов с общим набором высоты 248 метров.

Групповая гонка пройдет на следующий день, 15 августа. Пятьсот человек проедут по холмистому кругу длиной более 50 километров. Дистанция составит 118 либо 62 километра в зависимости от возрастной категории участников.

Оба маршрута пролегают по живописному рельефу юго-запада Подмосковья. Старт велогонок запланирован на 10:00. Планируется, что велосипедисты будут проходить оба маршрута до 4 часов.

В стартовом городке всех участников ждут активности от партнеров гонки. В зоне релакса и восстановления от Yamaguchi можно будет настроиться на заезд, провести технический осмотр велосипеда - в зоне Веломедика, а перекусить всех желающих приглашает к себе Smartbar.

Cyclingrace: Верея UCI – грандиозное любительское соревнование, которое объединяет любителей велоспорта со всей страны. Участвовать в нем могут все желающие, не являющиеся профессиональными спортсменами. Организатором гонки традиционно выступает Национальная Ассоциация Любителей и Ветеранов Велоспорта. Генеральным партнером мероприятия стала компания RuSIEM, партнером – АО «Центральная ППК».

Узнать подробнее об условиях участия и ознакомиться с программой можно на официальном сайте гонок.

источник: «Советский спорт»
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