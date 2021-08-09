В Наро-Фоминском городском округе пройдет отбор на UCI Granfondo World Series

14 и 15 августа состоятся отборочные соревнования на любительский чемпионат мира UCI Granfondo World Series.

Приглашаем всех любителей велоспорта на крупнейшее велособытие лета – отборочные соревнования на любительский чемпионат мира UCI Granfondo World Series. Они состоятся 14 и 15 августа в Наро-Фоминском городском округе в окрестностях города Верея.

Соревнования откроет индивидуальная гонка, которая пройдет 14 августа. Около пятисот участников будут бороться за право выступать на чемпионате мира UCI. Их маршрут будет проложен по трассе протяженностью 25 километров, которая включает в себя 6 холмов с общим набором высоты 248 метров.

Групповая гонка пройдет на следующий день, 15 августа. Пятьсот человек проедут по холмистому кругу длиной более 50 километров. Дистанция составит 118 либо 62 километра в зависимости от возрастной категории участников.

Оба маршрута пролегают по живописному рельефу юго-запада Подмосковья. Старт велогонок запланирован на 10:00. Планируется, что велосипедисты будут проходить оба маршрута до 4 часов.