Россия осталась без бобслея, скелетона и санного спорта

Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение приостановить членство Федерации бобслея России.

Как сообщили в пресс-службе организации, ограничения будут действовать как минимум до июльского конгресса. Кроме того, в федерации пояснили, что решение не направлено против спортсменов.

В свою очередь, Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба FIL.

Помимо запрета для спортсменов, под действие санкций также попало проведение соревнований под эгидой федерации на территории России. К тому же, в федерации сообщили, что заинтересовались постами в соцсетях некоторых россиян, в отношении которых будет проведено расследование.