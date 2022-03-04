Надежда Сергеева: Валиева - очередная жертва, выводов за четыре года не сделано

Российская бобслеистка Надежда Сергеева высказалась о допинг-скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Валиева очередная жертва, ее случай как под копирку. Благо есть сильная команда, которая за нее топит. Может, не сольют, как меня, и не и забросают грязью. За четыре года ничего не изменилось», - приводит слова Сергеевой Матч ТВ».

Напомним, что Валиева стала на Олимпиаде в Пекине победительницей командного турнира, после чего стало известно, что она в декабре сдала положительную допинг-пробу. CAS допустил фигуристку до личного турнира, в котором она заняла четвертое место. До окончания разбирательств дела Валиевой МОК считает ее результаты предварительными.