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Стало известно, когда российских бобслеистов могут допустить до участия в Кубке мира

Федерация примет решение совсем скоро.
14 апреля 2023 10:13
автор: Александр Шульгин

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) рассказали, когда примут окончательное решение об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в следующем сезоне.

«BSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы», - приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

Напомним, в настоящее время все российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе с соблюдением ряда ограничений.

источник: ТАСС
Стало известно, когда российских бобслеистов могут допустить до участия в Кубке мира
Федерация примет решение совсем скоро.
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