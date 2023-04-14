Стало известно, когда российских бобслеистов могут допустить до участия в Кубке мира

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) рассказали, когда примут окончательное решение об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в следующем сезоне.

«BSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы», - приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

Напомним, в настоящее время все российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе с соблюдением ряда ограничений.