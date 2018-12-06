ОКР обжалует решение Мосгорсуда о признании Зубкова невиновным

Бобслей 06 декабря 2018 13:22 Источник: ОКР Автор: Липкин Антон

21 ноября Мосгорсуд восстановил Зубкова в качестве олимпийского чемпиона на территории РФ.

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление, в котором сообщил, что подал апелляцию на решение Московского городского суда об отказе признания на территории России вины российского бобслеиста Александра Зубкова в нарушении допинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем).

Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории Российской Федерации, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 году в Токио.

Определение Мосгорсуда создает предпосылки для непризнания решений CAS и в отношении оправданных им 28 российских спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр 2014 в городе Сочи, поскольку при рассмотрении их апелляций и вынесении оправдательных решений CAS также применял предусмотренный Кодексом WADA принцип «ответственности без вины» (strict liability).

Наконец, решение Мосгорсуда от 21 ноября текущего года может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы «чистых» спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса».

Напомним, в ноябре 2017 года комиссия МОК пожизненно отстранила Зубкова, завоевавшего два золота на Играх в Сочи, от участия в Олимпиадах и аннулировала его результаты на Олимпиады 2014 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Позже CAS снял со спортсмена пожизненное отстранение, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде в Сочи.