МОК потребовал от Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014 - Советский спорт
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    • Бобслей06 декабря 2018 19:40Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    МОК потребовал от Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014

    Международный олимпийский комитет обратился с официальной просьбой к Александру Зубкову, который сейчас возглавляет Федерацию бобслея России, вернуть две золотые медали Игр в Сочи.

    "Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей", - говорится в сообщении МОК, которое цитирует агентство ТАСС.

    Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах.

    Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который частично поддержал его апелляцию и отменил пожизненное отстранение от Олимпиад.

    #зубков александр#ои-2014#мок
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