МОК потребовал от Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014

Бобслей 06 декабря 2018 19:40 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Международный олимпийский комитет обратился с официальной просьбой к Александру Зубкову, который сейчас возглавляет Федерацию бобслея России, вернуть две золотые медали Игр в Сочи.

"Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей", - говорится в сообщении МОК, которое цитирует агентство ТАСС.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах.

Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который частично поддержал его апелляцию и отменил пожизненное отстранение от Олимпиад.