Мосгорсуд отказался передавать дело Зубкова в Верховный суд - Советский спорт
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    • Бобслей24 декабря 2018 14:02Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Мосгорсуд отказался передавать дело Зубкова в Верховный суд

    Об этом сообщает ТАСС.

    Мосгорсуд отказал Олимпийскому комитету России (ОКР) в передаче дела бобслеиста Александра Зубкова в Верховный суд страны для определения дальнейшей подсудности.

    "Ходатайство представителей Олимпийского комитета России о передаче дела в Верховный суд России оставить без удовлетворения", – огласила решение судья.

    Отмечается, что судьи также отклонили отвод, заявленный им со стороны ОКР, после чего продолжили рассмотрение дела.

    Напомним, представители ОКР считают, что в пресс-релизе Мосгорсуда содержались разъяснения принятого ранее решения об отказе в признании на территории РФ вердикта CAS в части признания главы Федерации бобслея страны Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

    Ранее международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов из-за обвинений в употреблении допинга. Отстранены Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Основанием для временного отстранения стали мотивировочные части решений CAS, которые получила IBSF.

    #зубков александр#допинг#мужская сборная России по бобслею#ои-2014
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