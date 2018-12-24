Мосгорсуд отказался передавать дело Зубкова в Верховный суд

Бобслей 24 декабря 2018 14:02 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает ТАСС.

Мосгорсуд отказал Олимпийскому комитету России (ОКР) в передаче дела бобслеиста Александра Зубкова в Верховный суд страны для определения дальнейшей подсудности.

"Ходатайство представителей Олимпийского комитета России о передаче дела в Верховный суд России оставить без удовлетворения", – огласила решение судья.

Отмечается, что судьи также отклонили отвод, заявленный им со стороны ОКР, после чего продолжили рассмотрение дела.

Напомним, представители ОКР считают, что в пресс-релизе Мосгорсуда содержались разъяснения принятого ранее решения об отказе в признании на территории РФ вердикта CAS в части признания главы Федерации бобслея страны Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Ранее международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов из-за обвинений в употреблении допинга. Отстранены Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Основанием для временного отстранения стали мотивировочные части решений CAS, которые получила IBSF.