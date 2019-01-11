Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона

Бобслей 11 января 2019 15:00 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России.

«Определение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения», - объявила коллегия судей, которых цитирует РИА Новости.

За границей Зубков будет по-прежнему считаться лишенным двух золотых медалей Олимпиады в Сочи.

Напомним, представители ОКР считают, что в пресс-релизе Мосгорсуда содержались разъяснения принятого ранее решения об отказе в признании на территории РФ вердикта CAS в части признания главы Федерации бобслея страны Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Ранее международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов из-за обвинений в употреблении допинга. Отстранены Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Основанием для временного отстранения стали мотивировочные части решений CAS, которые получила IBSF.