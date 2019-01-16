Зубков, Касьянов, Пушкарев и Хузин дисквалифицированы на два года за нарушения антидопинговых правил - Советский спорт
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Бобслей16 января 2019 15:10Источник: IBSFАвтор: Сметанникова Дарья

Зубков, Касьянов, Пушкарев и Хузин дисквалифицированы на два года за нарушения антидопинговых правил

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала четырех российских спортсменов на два года за нарушения антидопинговых правил.

Дисквалификация Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина продлится до декабря 2020 года.

Срок наказания президента Федерации бобслея России отсчитывается с 19 декабря 2018 года. Дисквалификации Касьянова, Пушкарева и Хузина берут отсчет от 13 декабря 2018 года.

Результаты Касьянова с 14 февраля 2014 года, Хузина с 15 февраля 2014 года, Пушкарева с 23 февраля 2014 года, Зубкова с 23 февраля 2014 года - аннулированы.

Бобслеисты могут оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.

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