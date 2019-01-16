Зубкову запретили заниматься деятельностью, связанной с бобслеем

Бобслей 16 января 2019 15:19 Источник: IBSF Автор: Сметанникова Дарья

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года за нарушения антидопинговых правил.

Из-за дисквалификации Зубков не может заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Спортсмен на данный момент возглавляет Федерацию бобслея России.

«Термин «деятельность» также включает административную работу — в качестве должностного лица, директора, офицера, сотрудника или волонтера в национальных организациях», - говорится в заявлении IBSF.

Напомним, ранее комиссия МОК аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде-2014, на которой он завоевал два золота. Спортсмен также был пожизненно отстранен от участия в Играх.