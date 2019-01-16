Зубков – о дисквалификации: После ознакомления с документами предпримем дальнейшие шаги

Бобслеисты могут оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года за нарушения антидопинговых правил.
Из-за дисквалификации Зубков не может заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Спортсмен на данный момент возглавляет Федерацию бобслея России.
«Сейчас мы получим документ. Его переведут. После этого каждый спортсмен ознакомится с теми пунктами, которые были прописаны в этом решении. После этого они обсудят все вопросы со своим адвокатом. После этого примут решение, какие дальнейшие шаги они предпримут», - приводит слова Зубкова News.ru.
Напомним, ранее комиссия МОК аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде-2014, на которой он завоевал два золота. Спортсмен также был пожизненно отстранен от участия в Играх.