Зубков – о дисквалификации: После ознакомления с документами предпримем дальнейшие шаги

Бобслей 16 января 2019 15:54 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бобслеисты могут оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года за нарушения антидопинговых правил.

Из-за дисквалификации Зубков не может заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Спортсмен на данный момент возглавляет Федерацию бобслея России.

«Сейчас мы получим документ. Его переведут. После этого каждый спортсмен ознакомится с теми пунктами, которые были прописаны в этом решении. После этого они обсудят все вопросы со своим адвокатом. После этого примут решение, какие дальнейшие шаги они предпримут», - приводит слова Зубкова News.ru.

Напомним, ранее комиссия МОК аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде-2014, на которой он завоевал два золота. Спортсмен также был пожизненно отстранен от участия в Играх.