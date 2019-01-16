ОКР будет просить Федерацию бобслея России прекратить полномочия Зубкова во главе организации

Бобслей 16 января 2019 19:22 Источник: ОКР Автор: Сметанникова Дарья

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился мнением насчет решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

«Решение Антидопинговой комиссии IBSF о дисквалификации Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР, членом которого федерация является. Ситуация очень неприятная для всего нашего бобслея в целом, с учетом отстранения еще трех спортсменов, и она требует оперативных, четких, понятных действий.

Со своей стороны, будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации.

Необходимо также понимать, что в соответствии с нашим Уставом членство в ОКР может быть прекращено по решению Исполкома в связи с совершением действий, нарушающих базовые принципы олимпийского движения, Олимпийской хартии МОК и национального олимпийского комитета. Надеюсь, что проблему нам удастся решить совместными усилиями в рабочем порядке, в противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями», - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.