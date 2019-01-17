Международная федерация бобслея и скелетона проследит за соблюдением условия дисквалификации Зубкова - Советский спорт
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Бобслей17 января 2019 14:53Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Международная федерация бобслея и скелетона проследит за соблюдением условия дисквалификации Зубкова

Президент Федерации бобслея России должен покинуть свой пост.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) будет следить за соблюдением условий дисквалификации Александра Зубкова, который теперь должен покинуть пост президента Федерации бобслея России.

«Лицо, подвергшееся санкциям, не может участвовать в какой-либо деятельности, – сообщили ТАСС в пресс-службе IBSF. – Теперь Российской Федерации предстоит предпринять соответствующие шаги, за которыми мы будем очень внимательно следить».

В среду IBSF сообщила о дисквалификации Зубкова, а также еще трех российских бобслеистов – Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Александра Пушкарева – до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

После этого Олимпийский комитет России попросил Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Зубкова на посту президента организации.

Напомним, в конце декабря МОК аннулировал результаты Зубкова на Играх в Сочи, где он завоевал две золотые медали. В феврале Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на это решение.

#IBSF#Федерация бобслея России#зубков александр#допинг#ои-2014
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