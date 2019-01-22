Александр Зубков: Уверен, каждый член президиума внесет вклад в развитие федерации - Советский спорт
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Бобслей22 января 2019 17:11Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Зубков: Уверен, каждый член президиума внесет вклад в развитие федерации

Во вторник Александр Зубков сложил с себя полномочия президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации.

Исполнять обязанности главы федерации будет Елена Аникина – член президиума организации.

«Президиум всегда принимал активное участие в работе федерации, уверен, каждый член президиума может внести большой вклад в то, чтобы федерация росла, преумножалась и давала результат в нашем виде спорта.

Честно скажу, что решение (по тренерскому штабу) должна принимать исполняющий обязанности президента федерации Елена Аникина. Она будет вести работу с тренерским штабом. Если это необходимо, то изменения последуют. Если нет, то они (тренеры) продолжат работу», - цитирует Зубкова «Р-Спорт».

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на прошлой неделе сообщила о дисквалификации Зубкова, а также еще трех российских бобслеистов – Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Александра Пушкарева – до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

#зубков александр#аникина елена#Федерация бобслея России
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