Воевода дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014

Бобслей 29 января 2019 11:47 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года российского бобслеиста Алексея Воеводу.

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.

Сообщается, что Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

Напомним, 16 января IBSF сообщила о дисквалификации Александра Зубкова, а также еще трех российских бобслеистов – Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Александра Пушкарева – до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.