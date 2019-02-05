Зубков подал апелляцию в CAS на свою двухлетнюю дисквалификацию

Бобслей 05 февраля 2019 15:39 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Бывший президент Федерации бобслея России был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о своей двухлетней дисквалификации.

«Мой адвокат подал сегодня апелляцию в CAS на решение IBSF, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Я не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за свое честное имя. Верю, что справедливость должна восторжествовать».

Напомним, 16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ранее Зубков был лишен двух золотых медалей из-за аномальных показателей соли в допинг-пробах.

После решения IBSF Зубков подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России.