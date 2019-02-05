Зубков подал апелляцию в CAS на свою двухлетнюю дисквалификацию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бобслей05 февраля 2019 15:39Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Зубков подал апелляцию в CAS на свою двухлетнюю дисквалификацию

Бывший президент Федерации бобслея России был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о своей двухлетней дисквалификации.

«Мой адвокат подал сегодня апелляцию в CAS на решение IBSF, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Я не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за свое честное имя. Верю, что справедливость должна восторжествовать».

Напомним, 16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ранее Зубков был лишен двух золотых медалей из-за аномальных показателей соли в допинг-пробах.

После решения IBSF Зубков подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России.

#Федерация бобслея России#зубков александр#IBSF#спортивный арбитражный суд в лозанне (cas)
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта