WADA требует увеличить срок дисквалификации Зубкова и его экипажа Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на двухлетнюю дисквалификацию российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

WADA сочло недостаточным двухлетнее наказание российских спортсменов.

Напомним, все четверо спортсменов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил по итогам Олимпиады в Сочи-2014. Российские бобслеисты, в свою очередь, не согласны с наказанием и подали апелляции в CAS.

В CAS подтвердили, что им поступили иски как от WADA к Международной федерации бобслея, так и апелляции спортсменов. Даты слушаний пока не определены.