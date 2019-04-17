WADA требует увеличить срок дисквалификации Зубкова и его экипажа

WADA сочло недостаточным двухлетнее наказание российских спортсменов.
Напомним, все четверо спортсменов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил по итогам Олимпиады в Сочи-2014. Российские бобслеисты, в свою очередь, не согласны с наказанием и подали апелляции в CAS.
В CAS подтвердили, что им поступили иски как от WADA к Международной федерации бобслея, так и апелляции спортсменов. Даты слушаний пока не определены.
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