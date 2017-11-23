Напомним, что бой Силлаха с Папиным пройдет 27 ноября в Москве.

– Исмаил, в России вас знают по поединкам с Сергеем Ковалевым и Максимом Власовым. Оба раза вы потерпели поражения. Как оцените уровень этих российских боксеров?

– Ковалев же входит в различные десятки лучших боксеров мира вне зависимости от веса. Даже не в десятки, а в пятерки. Причем Ковалев поднялся с низов сам. Его никто не вел. Это пример, каким должен быть настоящий боксер. Сергея не «мариновали» на местных шоу. Он шел и пробивал себе путь сам. Как можно стыдиться поражения такому боксеру? Было и было.

– А Максим Власов? С ним бой получился коротким и зрелищным.

– Там была моя ошибка. Были допущены определенные ошибки в подготовке. Но это тоже положительный опыт. Макс – классный боец и человек. Желаю ему только счастья и вперед.

– Он бы не затерялся в Суперсерии, которая проходит в вашем весе?

– Тяжело сказать, кто там лишний. Все достойны. Не могу никого выкинуть. Кто-то сомневается, что Дима Кудряшов – сильный боксер? Но он – сильный боксер. Майк Перес? Кто сомневался в нем? Может, будет у Суперсерии продолжение и Макс будет там.

– Сейчас вам предстоит бой с Алексеем Папиным. У вас более богатый опыт, и вы наверняка, считаете себя фаворитом. Расскажите в красивых словах, что вы с ним сделаете на ринге?

– Ха-ха. Я не буду говорить такое, на что все начнут обижаться. Русскоязычная аудитория немного другая. Она любит «трешток», но не любит его в свой адрес. Сразу начинается: он офигел, он зазнался. Поэтому я не хочу такого говорить. Мы посмотрим.

Папин – хороший боец. Никто не говорит, что он – лох с улицы. Я считаю, что у него мало опыта, и есть ошибки, которые я буду использовать. Я ведь мастер и профессор. Мне нужно доказывать и показывать. Получится или нет – это уже другой вопрос.

– Власов оценил вас, как боксера с идеальной техникой. Можете сопоставить свою технику и технику Папина?

– Тяжело это обсуждать. Конечно, Панин – не самый техничный боксер. Он наваливается массой тела и бьет. Но у него есть свои плюсы. Он может сильно ударить и есть определение качественные технические элементы, но я его не ставлю на топ-уровень. Не думаю, что он созрел для этого.

– Этот бой вам предложили в удобные сроки? Успели подготовиться?

– Все прошло хорошо. Два месяца подготовки – полный срок. В этом плане представители «Мира бокса» – молодцы. Спасибо им. Мы договорились. Не было проблем. Я сейчас свободный агент. У меня пока нет своей промоутерской компании. Я не могу организовывать свои шоу. Их делают другие, а я приезжаю. Как видите, я сам усложнил свой боксерский путь. Подстраиваться под другого боксера всегда тяжелее, но и в доме противника побеждать можно.

– У вас есть план, по рейтингу какой организации вы планируете подниматься?

– Мой приоритет – WBC. Этот пояс считается самым элитным. Но главной целью после Суперсерии будет абсолютный чемпион мира. Вот его бы мне победить. Сразу три титула, вот это кайф. История показывает, что неожиданности случаются.

– В России все ждут полуфинал Мурата Гассиева с Юниером Дортикосом.

– Классные противники. Оба сильные. Я боксировал с Дортикосом по любителям. Будет хороший бой. Считаю фаворитом Гассиева. За него говорит мощь и физическая подготовка. Но Дортикос – кубинец. Они все нестандартные. Меняют планы по ходу боя. В целом по Суперсерии считаю, что равных Александру Усику нет.

– Потому что соотечественник?

– Нет. Мы боксеры. У нас свое государство.

– То есть, не сомневаетесь в его победе над Майрисом Бриедисом, а затем и победителем пары Гассиев – Дортикос?

– Все может быть..

– Я многих спрашивал, а как можно остановить Усика? У вас есть свой рецепт?

– Я знаю изнутри, как Саня работает, тренируется. Он настолько физически силен, что на одном дыхание может провести 20 раундов. Кроме того, он быстрый и подкован техническим арсеналом. Он был хорошим любителем. Когда с ним боксируешь – не понимаешь, что происходит. Он везде и постоянно бьет. Это тактика команды Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. С ними очень тяжело. Я боксировал с Усиком и Гвоздиком. Невозможно понять, что происходит. Они просто тебя «съедают». Необычные ощущения.