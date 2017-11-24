Обозреватель «Советского Спорта» рассказывает о бое россиянина Сергея Ковалева и украинца Вячеслава Шабранского за вакантный титул WBO в категории до 79,4 кг, который состоится в субботу в Нью-Йорке.

Сразу скажу, что лично я считаю, что шансов в бою против Ковалева у Шабранского нет. И говорю это не потому, что опасаюсь последующей встречи с Сергеем. Как и большинство из нас, он считает, что есть два мнения: его и неправильное, но он оставляет за другими право заблуждаться сколько угодно. В том числе и на свой счет.

Так что шанс Шабранского я отрицаю не из страха, а потому что действительно его не вижу. Но кое-кто видит, а я, к моему глубокому прискорбию, далеко не всегда оказываюсь прав. Кроме того, после тридцати лет в журналистике я научился описывать то, что другие видят, а я нет. С профессиональной точки зрения это даже любопытно. Так что попытаюсь.

Итак, если бы я был в команде Вячеслава Шабранского, я бы сначала сделал все от меня зависящее, чтобы его поединок с Сергеем Ковалевым не состоялся. Но, если бы предотвратить его все равно не удалось, я стал бы искать, на что мне надеяться. И обязательно нашел бы. Даже вешающийся по собственному почину надеется, что веревка порвется, а пускающий себе пулю в висок – что пистолет даст осечку. Не всегда, но как правило. Во всяком случае, многие из тех, кто в буквальном смысле слова, пережил это, рассказывали потом о своих чувствах именно так.

Да, Шабранский очень высок для этого веса (192 см, на 9 см выше Ковалева), сильно бьет и многое умеет, но Ковалев умеет еще больше, бьет тоже неслабо, прекрасно чувствует дистанцию, что особенно ценно в бою с рослым противником, и, наконец, против него нельзя выходить, имея в защите дыру под правый кросс, а она у Шабранского имеется, как показал его бой с Салливаном Баррерой чуть меньше года назад. Конечно, возможно, он сумел ее с тех пор заштопать, но опыт показывает, что такие прорехи никогда не латаются окончательно. К тому же, если слишком много думаешь об одной дыре в обороне, неизбежно открывается другая. Это тоже закон.

Нет, я не стал бы надеяться на то, что Шабранский одолеет Ковалева своими силами, но я бы, совершенно точно, понадеялся на то, что Ковалева одолеет сам Ковалев. Причем уже перед боем. И вот, с чем я бы связывал свои надежды.

Два поражения от Андре Уорда не могли не наложить отпечаток на Ковалева. Тем более, такие поражения. В первом случае он бы не проиграл, если бы очки считали другие судьи. Во втором – не случилось бы досрочной победы Уорда, если бы у рефери глаза были не в заднице. Потому что, если бы они у него были на месте, он непременно разглядел бы, что удары, которыми Уорд «нокаутировал» Ковалева пришлись значительно ниже пояса. Знатоки анатомии могут мне возразить, что задница находится у homo sapiens как раз на такой высоте, с которой удобнее всего смотреть на то, что у кого-то другого происходит ниже пояса. Однако я возражу этим ученым людям, что высота-то может быть и оптимальная для подобных обозрений, но обращена задница рефери была в другую сторону, а поэтому видеть ничего не могла. Зато могла судить.

Так вот, два поражения, тем более в сочетании с двумя несправедливостями, подтачивают силы даже таких могучих личностей, как Ковалев.

Кроме того, после боя Сергей как будто не мог решить, будет он продолжать боксерскую карьеру или нет. Сведения на этот счет поступали самые разные. Из этого можно сделать вывод, что Ковалев устал от бокса, и такое действительно могло произойти.

Короче говоря, я бы понадеялся на то, что Ковалев поведет этот поединок так, как 25 сентября 2004 года Рой Джонс повел бой с Гленом Джонсоном. Напомню некоторые обстоятельства той истории. За четыре месяца до этого Рой проиграл нокаутом во 2 раунде Антонио Тарверу. Джонсона ему «дали» как бы на восстановление перед матчем-реваншем с Тарвером. Но Рой в том бою выглядел, как солдат перед дембелем, а Джонсон – это отец-командир, уважения к которому нет никакого и глаза на него уже не смотрят. Закончилось это тем, что «командир» послал его в глубокий нокаут в 9 раунде. Кстати, на момент остановки боя Глен Джонсон вел и по очкам на картах всех судей.

Однако это я все высказывал чужое мнение, которое уважаю, но не разделяю. А напоследок выскажу свое.

Ничего этого не будет. Ковалев выйдет на бой очень мотивированным. Какое-то время ему понадобится, чтобы подобрать дистанцию. Возможно, Шабранскому удастся доставить ему некоторые проблемы в первой половине боя, которые, однако, никакой роковой роли не сыграют, а второй половины уже не будет. Потому что, как только Сергей определится с дистанцией, а это произойдет самое позднее к третьему-четвертому раундам, окончание боя станет делом времени, причем очень небольшого. Бой, как мне кажется, завершится победой Ковалева нокаутом или техническим нокаутом где-то в начале второй половины.