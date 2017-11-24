Напомним, что поединок Ковалева и Шабранского пройдет в США 25 ноября. На кону будет стоять титул чемпиона WBO в полутяжелом весе.

– Может ли Шабранский составить конкуренцию Ковалеву?

– Начнем с того оба боксера крупные. Будем откровенны, любой на таком высоком уровне может составить конкуренцию только потому что обладает разовым мощным ударом. Каждый соперник по-своему опасен.

Уровень бокса Сергея выше, чем у Шабранского. Но это ни в коем случае не говорит о том, что Вячеслав не сможет составить конкуренцию. Есть много примеров мексиканских боксеров, уровень которых зачастую ниже, чем у чемпионов, но они «закатывали» фаворитам бои, и даже побеждали. Поэтому списывать со счетом Шабранского, как это делают многие аналитики, не стоит.

– В чем Шабранский может быть опасен или неудобен Ковалеву?

– Прежде всего, рост. Шабранский – высокий боксер для своего дивизиона. Мы не знаем, как себя в такой ситуации будет чувствовать Сергей. Это первое. Второе, Шабранский может попасть. Хоть он и не нокаутер, но немало поединков завершил досрочно.

– Говорят, что Ковалев заметно прибавил после работы с новым тренером. Допустим, что остался на прежнем уровне. Этого уровня должно хватить для победы над Шабранским?

– Да. Но бокс намного сложнее, чем кажется. Много факторов влияют на победу. Один из них – мотивация, которая у Сергея появилась. Он хочет доказать себе и людям, списавшим его со счетов, что это сделано рано. Плюс, позитивный фактор, о котором я слышал, Ковалев меняет себя. Он понимает, что нужны перемены. Это касается его тренерского штаба и даже повседневной жизни.

Сергей осознает, что ему нужны изменения. И он меняется. Это мы видим по факту смены тренера, смены тренировочного режима и многое другое.

Отдельно хотел бы отметить то, что Ковалев поменял тренера и говорит, что стал к нему прислушиваться, доверяет ему и уверяет, что они – отличная команда. Это показатель того, что Сергей хочет двигаться вперед в своем профессиональном развитии.

После того, как он вышел на свой высокий уровень, все начали его изучать: соперники, штаб соперников, аналитики. Ковалев не раз озвучивал, что работает без тренера. Дословно он говорил, что тренер ему нужен только, чтобы держать лапы. При таком подходе человек не меняется и не развивается в профессиональном смысле. Он работает на старом багаже, который был сделан еще в любительском спорте. Рано или поздно к такому боксеру подстроятся. Он ведь не меняется и находится в поле зрения соперников. К нему подберут ключи. В какой-то степени это и произошло.

И то, что Ковалев начал прислушиваться к тренеру говорит о том, что Сергей считает, что у него есть возможность снова добиться результата, снова «взлететь», измениться в техническом плане и как боксер. Меня это обнадеживает. Я не думаю, что изменения произойдут в этом бою, слишком короткий срок, но надеюсь, что они будут в ближайшее время.