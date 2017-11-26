В субботу в Нью-Йорке Сергей Ковалев нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского и вернул себе чемпионский титул в категории до 79,4 кг. Пока только по версии WBO. Еще в этом бою он завоевал пояс Eurasian Boxing Parliament (EBP).

Я хочу быть молодым и красивым. И чем дальше – тем больше хочу. Но если какой-нибудь шарлатан пообещает воплотить мою мечту за хорошие деньги, и я почувствую искушение ими рискнуть, я попрошу родных связать меня и ненадолго отправить в дурдом строгого режима, где санитары живо выбьют из меня эту дурь. Будет больно, но дешево, а последние в наше время, когда мы с каждым днем выходим из кризиса, причем чем дальше – тем глубже выходим, это особенно ценно.

Все в этом бою случилось ровно так, как я и предсказывал. И как, к моему глубокому прискорбию, предсказывали многие другие, так что стать пророком в своем отечестве у меня опять не вышло. Шабранский не залатал дыру в защите под правый кросс, которая год назад стоила ему поражения от рук беглого кубинца Салливана Барреры, а с ней против Ковалева он был обречен.

Высоченный (192 см) Шабранский, как опять-таки ожидалось, сумел создать пару неудобных моментов для Сергея, когда он насадил его на джеб и как-то еще провел атаку с обеих рук, но даже его самого, думаю, это не утешит. Если крокодил откусил тебе ногу, будешь ли ты вспоминать, что перед этим ударил кулаком по его длинной морде?

Ковалев явно знал, что искал. Уже в середине первого раунда он пробил правый кросс, и Шабранский в первый раз отправился на пол. В принципе это уже был конец. Украинец честно встал и попытался сделать все, что мог, но это не спасло его от второго нокдауна, ставшего следствием еще пары правых кроссов и пары левых боковых.

Честно говоря, хотелось, чтобы все это побыстрее закончилось, чтобы Ковалев получил свой чемпионский пояс, а для Шабранского просто этот ужас остался позади. Когда смелый человек ничего не может – это тяжелое зрелище. Гораздо более тяжелое, чем когда ничего не может трус. Трус – он на то и трус, чтобы ничего не мочь, а тут…

Думаю, не один я не сомневался, что второй раунд станет последним. Он и стал. У Шабранского опять была пара моментов. Прошел джеб, что-то еще, может быть, даже справа, но все это было, как танец перед виселицей. Танцуй – не танцуй, а все равно повесят. Вскоре Ковалев опять начал атаку с правого кросса, потом продолжил ее затяжной серией, и Шабранский снова оказался на полу и снова встал. Однако это уже был бой после боя. Ковалев пробил двойку, еще кросс, еще хук, еще много чего с обеих рук, и рефери остановил бой. Не знаю, сделал он это по собственному почину или увидел, что секунданты Шабранского машут полотенцем. Да это и неважно.

Важно же не только то, что Сергей Ковалев одержал первую победу после двух поражений от Андре Уорда и вернул себе один из титулов, но и то, как он это сделал. Причем я говорю не о нокауте, а о том, что Сергей выглядел так, как в своих лучших поединках, например, в обеих встречах с Жаном Паскалем или с Бернардом Хопкинсом. Он был отлично готов физически и спокоен, как статуя римского императора, только двигался гораздо лучше нее. Теперь можно твердо сказать, что неудачи, в которых виноват был не он один, но еще и судьи, в первом случае – боковые, а во втором – рефери, его никак не сломили. Что он, как говорил Хемингуэй (да-да, знаю, я злоупотребляю этой цитатой, но что делать, если лучше не скажешь?), стал крепче на изломе.

Кстати, если вам показалось, что Шабранский был недостаточно хорош, чтобы драться за пояс, вы явно не видели боя Мануэля Чарра с Александром Устиновым за регулярный титул WBA в тяжелом весе за несколько часов до этого. Но если вы его не смотрели, то и не смотрите. Для не пожелавших смотреть, скажу, что закончилось все победой Чарра, но лучше бы я тоже этого не видел.