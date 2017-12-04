Известный в прошлом боксер, а ныне промоутер и комментатор Андрей Шкаликов — о победе Сергея Ковалева и предстоящем бое Василия Ломаченко.

Напомним, что Ковалев нанес поражение украинцу Вячеславу Шабранскому и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ломаченко же 9 декабря проведет бой с кубинцем Гильермо Ригондо.

– Сереге мои самые теплые поздравления. Это мой земляк – с моей деревни. Не с Челябинска или Копейска, а именно с деревни – поселок Горняк. Я прекрасно знаю его папу и маму. Мы жили в 300 метрах друг от друга. Но знакомы не были. Когда я заканчивал карьеру, он только начинал. Он – прекрасный человек и боксер. И годика два у него есть хорошие перспективы.

– Увидели у Ковалева что-нибудь новое в поединке с Шабранским?

– Ничего не увидел. Он просто «размазал» соперника.

– Вы этого и ожидали?

– Примерно. Ждал, что после поражения от Андре Уорда Серега соберется. Ему дали среднего соперника. Ковалев его разбил за два раунда.

– Помимо Ковалева чемпионы в полутяжелом весе Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Какой бой российских боксеров был бы интересен вам?

– Биволу рано. Эта история растянется на год-полтора. Бивол созреет, а Ковалев постареет. Тогда бой будет реален, а сейчас у Бивола шансов нет.

– Есть еще Адонис Стивенсон. Он на россиян выйдет?

– Теоретически, конечно, есть. Он – домашний чемпион, и хотелось бы, чтобы он провел бой за пределами Канады. Тогда у него возникнут проблемы. Он свой титул удерживает и у него все хорошо. Рисковать лишний раз не будет. Только обязательные претенденты.

– На этой неделе проведет свой бой Василий Ломаченко…

– Ломаченко – идол. Человек бегает быстрее всех, прыгает выше всех, еще играет в баскетбол и футбол. Кроме того, он еще боксирует.

– Его соперник Гильермо Ригондо – тоже парень не промах.

– Это будет «боище». Ломаченко победит. Он очень координированный, как Рой Джонс. Василий быстрее.

– Он разобьет кубинца как Ковалев Шабранского?

– Я жду конкурентного боя. Не знаю на счет нокаута. У чернокожий ребят очень крепкие головы. И есть техника. Ригондо – очень опытный. Ломаченко же сравнительно недавно в профессиональном боксе. А может и нокаутирует, с чем черт не шутит? Все-таки, бокс – не футбол или хоккей. Все может закончиться и в первом раунде.

– Если бы вы были в углу Ригондо, какой совет бы ему дали?

– Не знаю. Лично я бы пытался давить и прижимать в углы. Сможет ли Ригондо делать так? Не знаю.

– Это главный бой в карьере Ломаченко или видите у него более интересные перспективы?

– Он перейдет на категорию выше и станет чемпионом там. Скорее всего, через пять-восемь лет он завершит карьеру. Много событий может произойти. Но уйдет он чемпионом.

– Он для вас номер один в боксе?

– Нет. Есть интересные парни. Тот же Александр Усик. Но мне, например, нравится Мурат Гассиев. Молодой, здоровый. Он еще удивит нас в тяжелом весе.