Бывший претендент на титул WBO в полутяжелом весе Исмаил Силлах поделился ожиданиями от поединка украинца Василия Ломаченко с кубинцем Гильермо Ригондо.

– Скоро состоится долгожданный бой двух двукратный олимпийских чемпионов Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо. Понятно, что вы ждете победы Василия. Насколько Красивой она будет?

– Офигенное событие для бокса. Очень классное. Такое происходит редко. Это как бой Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо. Может это и не такой уровень, но это все равно большой бой и большое противостояние. 50 на 50. Но с перевесом в пользу Ломаченко.

Ригондо – идеальный боксер и спортсмен. Вася также. Ожидаю победы Васи Ломаченко и хорошего бокса, чтобы можно было посмотреть и кайфануть, чтобы это был бой, который хотелось бы пересмотреть.

– Значит, вы ждете конкурентного боя, а не банального мастер-класса от Ломаченко?

– Не думаю, что так будет. Ригондо – не мальчик для битья, которого можно отстегать. Посмотрим. Я ожидаю зрелищного бокса, который можно пересматривать.

– Разница в росте и весе сыграет здесь существенную роль?

– Это маленький вес. Каждый фунт на счету. Насколько я знаю, Ригондо в своей весовой категории – недовесок. Он постоянно в сгонке. Думаю, что сейчас он будет боксировать в своем природном весе. Ему будет комфортно. Для Васи же это хороший бой. То, что нужно на данном этапе карьеры.

– С кем вы хотели увидеть бой Ломаченко?

– Я его считаю первым номером в pound-for-pound. Он может боксировать с Майки Гарсия. С одной стороны, хочется, чтобы он поднимался верх, с другой стороны в истории были случаи, когда резко вверх подниматься не следовало. Можно потерять свои лучшие качества. Хочется, чтобы он боксировал с лучшими. Понятно, что он – лучший, но хочется больших имен. Чтобы все говорили: «Вау». Это надо. Для этого Вася и перешел в профессиональный бокс, чтобы все говорили: «Вау».

– Ригондо накануне боя сказал, что отомстит Василию за все советские мультики, что он смотрел в детстве. Как думаете, какой мультик так обидел маленького кубинца?

– Есть предположение, что это не Ригондо говорит, а кто-то за него ведет инстаграм. Он вообще ничего не говорит. За десять лет его карьеры, из него два слова сложно вытащить, а сейчас такое пошло. Раз это происходит в его соцсетях, и он это подтверждает, может быть он зол на Чебурашку.