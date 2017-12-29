10. (-) Алексей Папин

Рекорд: 9(8)-0

В этом году: четыре победы; Серхио Альберто Анхель (TKO 1), Рохелио Омар Росси (KO 2), Маркос Антонио Аумада (KO 3), Исмаил Силлах (KO 1).

Комментарий: На счету Папина в этом году четыре победы, и чуть более 18 минут на ринге. Сначала его жертвами стали трое малоизвестных аргентинских «джорнимена», а затем и известный украинец Исмаил Силлах, который считался фаворитом той встречи о мнению многих специалистов. Тем ярке оказалась развязка. В середине первого раунда Папин донес удар до челюсти соперника, «почувствовал кровь» и пошел на добивание, отправив опытного Силлаха в глубокий нокаут. Папин несомненно сделал весомую заявку на то, чтобы в новом году уровень его соперников стал куда более серьезным.

9. (-) Сергей Кузьмин

Рекорд: 11(8)-0-1

В этом году: три победы; Вацлав Пейсар (TKO 2), Кинан Хикмен (RTD 3), Малкольм Танн (KO 4); одна ничья; Амир Мансур (TD 3)

Комментарий: Кузьмин часто выступает на андеркарте у Дмитрия Бивола, что не удивительно. Обоих боксеров тренирует Геннадий Машьянов. Для российского тяжеловеса год начался с досрочных побед. Две из них - в США. Победил Кузьмин ярко, чем подогрел интерес к своей персоне. Но окончание года оказалось смазанным. В поединке с Амиром Мансуром оба боксера получили травмы из-за рассечений, вследствии столкновения головами. Техническая ничья чуть подпортила безупречный список Кузьмина, а поскольку травмы случились в третьем раунде, логично было бы признать бой несостоявшимся. Но может оно и лучшему и реванш боксеры проведут уже на американском континенте.

8. (6) Денис Лебедев

Рекорд: 30(22)-2

В этом году: одна победа; Марк Флэнаган (UD12)

Комментарий: Денис Лебедев уже давно не проводит более двух боев в году. Весь 2017 год он практически отдыхал. Проиграв Мурату Гассиеву в конце прошлого года, и сохранив титул суперчемпиона мира по версии WBA, боксер не стал рисковать поясом. Его соперником стал совершенно неизвестный и многократно битый австралиец Марк Флэнаган. Лебедев его уверенно победил, но без искорки в глазах, как это было прежде. Окончание карьеры Дениса не за горами.

7. (9) Артур Бетербиев

Рекорд: 12(12)-0

В этом году: одна победа; Энрико Келлинг (KO12)

Комментарий: Поздней осенью сбылась мечта Артура Бетербиева, и он стал чемпионом мира. Сделал это даже вопреки работе своего промоутера, который пытался сорвать бой. Но едва ли кто-то назовет немца Энрико Келлинга серьезной оппозицией. Настоящей проверки россиянин пока не прошел. И не совсем понятны его планы на следующий год. Живет боксер в Канаде, а в России о нем не слышно. Чем он дышит, какие цели ставит, и о чем думает, не знает никто кроме него. И если Сергей Ковалев продолжает вызывать Бетербиева на бой, в ответ из Канады слышно только молчание.

6. (-) Сергей Липинец

Рекорд: 13(10)-0

В этом году: 2 победы; Кларенс Бут (TKO7), Акихиро Кондо (UD12)

Комментарий: Нокаутировав в зрелищном поединке в прошлом году австралийца Леонардо Заппавинью, Сергей Липенец начал год с яркой победы нокаутом над американцем Кларенсом Бутом. Затем промоутеры россиянина сделали «финт ушами», «отжав» титул IBF у абсолютного чемпиона в 1-м полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Американец не захотел вступать в переговоры сразу после своей победы над Джулиусом Индонго, и проводить защиту титула в этом году. В результате вакантный пояс оказался в руках Липинца после боя с японцем Акихиро Кондо. И не сказать, что россиянин победил уверенно. Следующий бой Липинец проведет против Майки Гарсии, так что, скорее всего, чемпионство россиянина долговременным не получится.

5. (10) Александр Поветкин

Рекорд: 33(24)-1

В этом году: две победы; Андрей Руденко (UD12), Кристиан Хаммер (UD12)

Комментарий: После побед над соперниками самого высокого уровня в 2014 и 2015 годах, репутации Александра Поветкина был нанесен серьезный урон из-за допинговых скандалов, поэтому нынешний год пришлось провести под лозунгом: «Боксируем с теми, кто хочет». Украинец Андрей Руденко и немецкий румын Кристиан Хаммер никем и никогда не рассматривались в качестве претендентов на пояс. И они не стали проблемой для Поветкина. Оба соперника провели 12 раундов в глухой обороне, поэтому Александр потратил год на продвижение по рейтингам боксерский организация. Зато теперь у него есть все шансы на бой за титул WBA в следуюшем году.

4. (3) Максим Власов

Рекорд: 41(24)-2

В этом году: четыре победы; Тамаш Лоди (KO2), Мусса Аджибу (KO3), Дентон Дейли (TKO9), Викапита Мероро (KO1)

Комментарий: Да, после побед над Рахимом Чахкиевым и Исмаилом Силлахом в прошлом году, имена нынешних соперников не впечатляют. Но позвольте, а имена соперников других российских боксеров в году потрясли кому-нибудь воображение? Нет, зато Власов продолжает регулярно проводить бои и побеждать. При этом Максим мог рассчитывать на участие в Суперсерии или на бой с Денисом Лебедевым, но в обоих случаях представители соперников сделали вид, что Власова не существует.

3. (5) Дмитрий Бивол

Рекорд: 12(10)-0

В этом году: четыре победы; Роберт Берридж (TKO4), Сэмюэл Кларксон (TKO4), Седрик Агнью (TKO4), Трент Броадхерст (KO1)

Комментарий: Дмитрий Бивол стал чемпионом мира, не выходя на ринг. Титул ему достался в наследство от Андре Уорда и первую свою защиту он провел австралийца Трента Броадхерста в Монако. Проживающий в Санкт-Петербурге боксер все реже боксирует в России, потому что к нему есть стабильный интерес в США от телеканала HBO. Американские зрители в этом году увидели две яркие победы Бивола над Сэмюэлем Кларксоном и Седриком Агнью. На следующий год планы большие: Салливан Баррера и Сергей Ковалев.

2. (2) Мурат Гассиев

Рекорд: 25(18)-0

В этом году: одна победа; Кшиштоф Влодарчик (КО3)

Комментарий: Многие считают Мурата Гассиева лучшим боксером России на данный момент. Может быть, так оно и есть. Но в этом году он лишь один раз выходил на ринг, победив 36-летнего Кшиштофа Влодарчика. Никто не спорит, что поляк – хороший соперник, но он слишком потрепан поединками с Рахимом Чахкиевым и Григорием Дроздом, а затем целых три года у него не было серьезных соперников. И все же Гассиева уже можно считать самым успешным российским «крузером». Пока Власов не добрался до титульных боев, а Дмитрий Кудряшов потерпел жесточайшее поражение, Гассиев прошел не только Влодарчика, но и Лебедева. Формально достижения последнего Мурат не превзошел, но окончательно закрыть этот он может в феврале, если победит Юниера Дортикоса, и будет владеть двумя поясами чемпиона мира.

1. (1) Сергей Ковалев

Рекорд: 31(27)-2-1

В этом году: одна победа; Вячеслав Шабранский (ТКО2); одно поражение; Андре Уорд (TKO8);

Комментарий: Сергей Ковалев все-таки сумел вернуть себе звание чемпиона мира в этом году. И хотя он опять проиграл Андре Уорду, все-таки нужно понимать, что американец был непросто самым серьезным соперником в его карьере, а вообще лучшим боксером мира. И это звание Уорд получил во многом благодаря именно победам над Ковалевым. То есть Сергей является одним из немногих российских боксеров (а может и единственным), который пользуется неоспоримым авторитетом в США. И поединки с ним стали самым тяжелым испытанием в карьере Уорда, а ведь он легко побеждал Салливана Барреру, Чэда Доусона, Карла Фроча, Артура Абрахама и Миккеля Кесслера. Результат первого боя Ковалев – Уорд до сих пор вызывает споры, а второй до момента нокаута проходил в равной борьбе. Ковалев по-прежнему остается самым успешным действующим российским боксером.